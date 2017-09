Wenger onder de indruk: ‘De supporters van FC Köln waren heel slim’

De Europa League-wedstrijd tussen Arsenal en 1. FC Köln werd donderdagavond een uur later gespeeld wegens problemen met de uitfans. De Bundesliga-club kreeg 2.900 kaarten voor het duel, maar de supporters waren evengoed met twintigduizend man afgereisd naar Londen. Toen de fans met zo veel mogelijk man het stadion probeerden binnen te komen, besloot Arsenal om de wedstrijd een uur later te laten beginnen, om 22.05 uur.

Richting het startsignaal bleek dat tal van fans vanFC Köln in het thuisvak van Arsenal zaten. Het ging er echter gemoedelijk aan toe. "Op een gegeven moment dacht ik dat de wedstrijd niet door zou gaan", zo erkende Arsène Wenger na de 3-1 zege. "Ik zag de politie geen risico nemen. De maatschappij bestaat tegenwoordig uit honderd procent veiligheid. Ik dacht dat er geen enkel risico zou worden genomen toen ik de beelden van rondom het stadion zag, maar ik moet zeggen dat onze fans goed omgingen met de situatie."

"Er was geen enkele woede onder de fans van Arsenal. Of het de juiste beslissing was om de wedstrijd door te laten gaan? Als er na de wedstrijd niets meer gebeurt, ja", zo stelde Wenger. "De fans van FC Köln waren heel slim. Ik weet niet hoe ze erin geslaagd zijn om tussen onze fans te komen en overal te kunnen zitten. Via seizoenkaarthouders of via internet, ik weet het niet. Maar dat hebben ze heel goed gedaan."

Arsenal kwam al snel op achterstand door een mooi doelpunt van Jhonny Cordoba. In de tweede helft rechtten de Londenaren echter hun rug. Sead Kolasinac schoot al snel de 1-1 tegen de touwen en daarna zorgden Alexis Sánchez en Héctor Bellerin ervoor dat de drie punten in het Emirates Stadium bleven.