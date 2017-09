Van den Brom zapt weg bij ‘pijnlijk’ CL-duel: ‘Eerst Oranje, nu weer Feyenoord’

Feyenoord verloor woensdagavond kansloos van Manchester City (0-4) in de Champions League. De Rotterdammers maakten geen enkele aanspraak op een overwinning, laat staan een gelijkspel en daar baalt John van den Brom van. De trainer van AZ zat voor de buis toen Feyenoord werd afgedroogd door de Engelse grootmacht en besloot na een tijdje weg te zappen.

"Het is hard om elke keer weer te zien hoe groot het verschil tussen de buitenlandse en Nederlandse top is", aldus Van den Brom in gesprek met De Telegraaf. De oefenmeester hoopte dat De Kuip Feyenoord kon helpen naar een stunt. "Maar ja, binnen een paar minuten was het 0-2 en eerlijk is eerlijk: toen ben ik gaan zappen. Naar Borussia Dortmund, naar Liverpool en tussendoor uiteraard Feyenoord."

"Wij hebben vorig jaar bij Olympique Lyon meegemaakt dat we werden weggepoetst (7-1, red.), nu gebeurde het onze landskampioen tegen Manchester City. Dat doet pijn. Als Nederlander, als voetballiefhebber, als trainer, als speler, als supporter." Van den Brom concludeert dat dit nou eenmaal de situatie is waarin het Nederlands voetbal zit. "Dat is hard om te zien. Eerst met Oranje bij Frankrijk en nu weer met Feyenoord. Alle hoop op Vitesse…"