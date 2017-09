Bosz vreest na incident in blessuretijd: ‘Zijn tanden staan niet meer recht’

In de blessuretijd van de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund ontving Jan Vertonghen woensdagavond zijn tweede gele kaart na een tik aan Mario Götze. Het gebit van de middenvelder van BVB is daarbij gehavend uit de strijd gekomen. Peter Bosz vindt het een pijnlijk gezicht.

"Hij heeft last van zijn tanden en moet nog naar een arts. Het ziet er niet zo goed uit. Niet alle tanden staan meer recht. Het doet pijn, zelfs als we erover praten", vertelt de oefenmeester van Dortmund na afloop aan BILD. Over de wedstrijd is hij eveneens teleurgesteld. "Het is altijd belangrijk om in een groepsfase de eerste wedstrijd te winnen. Het is wel zo dat het pas één wedstrijd is. Alles is nog open. Tottenham moet ook nog naar Dortmund komen."

Bij een stand van 2-1 werd Dortmund bestolen op Wembley. De gelijkmaker van Pierre-Emerick Aubameyang werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel, waarna Harry Kane er 3-1 van maakte. Verdedigend was Dortmund kwetsbaar, geeft Bosz toe, en daardoor heeft zijn ploeg in zijn ogen verloren. Toch baalt hij van het afgekeurde doelpunt. "Dat was honderd procent een zuiver doelpunt", aldus de van Ajax overgekomen trainer.