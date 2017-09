Feyenoord wacht zware taak: ‘Je zal meerdere keren moeten stunten’

Feyenoord start de groepsfase van de Champions League woensdag met een thuiswedstrijd tegen Manchester City. Oud-international Paul Bosvelt droeg de shirts van beide clubs en verwacht dat de Rotterdammers het zwaar gaan krijgen tegen the Citizens. De voormalig middenvelder acht de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in staat om een keer te stunten.

Met name in De Kuip moet het voor Feyenoord volgens Bosvelt te doen zijn om een keer te winnen van Manchester City, Napoli of Shakhtar Donetsk. "Je zal in deze groep meerdere keren moeten stunten”, zegt hij tegen de NOS. “Ik denk wel dat Feyenoord een ploeg heeft die lastig te verslaan is, al is het wel een smetje dat Nicolai Jørgensen geblesseerd is. Maar dan nog... het team laat zien heel compact en volwassen te kunnen spelen. Dat hebben ze wel nodig."

Bosvelt verliet Feyenoord in 2003 voor Manchester City, dat toen nog niet in handen was gevallen van de City Football Group. De oud-voetballer was verrast toen Feyenoord in de loting gekoppeld werd aan City. "Ik vond het wel heel apart. Ik ben een paar jaar geleden naar FC Twente - City geweest, maar dit is natuurlijk nog specialer. Het is een mooie loting maar natuurlijk ook heel zwaar. Het is vooral heel erg leuk, ik kijk ernaar uit om bij de wedstrijd aanwezig te zijn."