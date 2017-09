Van Rhijn koestert geen wrok jegens Ajax: ‘Zo werkt dat in de voetballerij’

Na één jaar bij Club Brugge te hebben gespeeld, keerde Ricardo van Rhijn deze zomer terug in de Eredivisie. De Belgische topclub verhuurt de rechterverdediger dit seizoen aan AZ. Naar eigen zeggen was er interesse vanuit binnen- en buitenland, maar was het gevoel bij de Alkmaarders direct goed.

Club Brugge telde vorig seizoen 1,8 miljoen euro neer voor Van Rhijn, die in België tot 29 wedstrijden kwam. “In het begin ging het hartstikke goed. Ik heb tot aan de winterstop eigenlijk alles gespeeld. Maar toen heb ik een redelijk heftige knieblessure opgelopen, waardoor ik het seizoen niet kon afmaken zoals ik het wilde. Ik haalde niet het niveau van voor de winterstop”, zegt de achtvoudig international voor Oranje in gesprek met de NOS.

“Er waren wel meer clubs die interesse hadden, zowel binnen als buiten Nederland. Maar bij AZ was het gevoel fijn. Ik ben heel blij dat ik weer dicht bij vrienden en familie ben”, stelt Van Rhijn, die zich realiseert dat hij niet direct aanspraak maakt op een basisplaats. “Ik heb nog wat wedstrijdritme nodig. De afgelopen maand heb ik wel getraind, maar niet met een groep. Ik was veel binnen bezig met een personal trainer.”

Op 17 december staat voor Van Rhijn een bijzondere wedstrijd op het programma. Het is de eerste keer dat de verdediger het opneemt tegen Ajax, waar hij vaste waarde was totdat Kenny Tete hem uit de basiself speelde. “Zo werkt dat in de voetballerij. Joël Veltman speelt nu op die plaats, waarschijnlijk speelt er volgend jaar weer iemand anders”, vertelt de verdediger, die geen wrok koestert jegens Ajax. “Ik ben misschien niet weggegaan op de manier waarop ik had gehoopt, maar ik vond mijn periode bij Ajax een heel fijne periode.”