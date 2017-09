Viergever: ‘Als we op deze manier doorgaan, worden we geen kampioen’

Ajax won zaterdagavond weliswaar met 3-0 van PEC Zwolle, maar de spelers van Marcel Keizer oogden onwenning in het nieuwe 4-2-4-systeem. Pas na de inbreng van Frenkie de Jong voor Kasper Dolberg kregen de Amsterdammers meer grip op de wedstrijd. Nick Viergever gaf na afloop toe dat hij 'een heel slecht gevoel' aan het duel heeft overgehouden.

"Dat klinkt misschien gek als je met 3-0 wint, maar het ging lange tijd zo moeizaam. Het liep niet, er ontbrak iets in ons spel, en ook het vertrouwen is maar deels aanwezig", zo legde Viergever aan Voetbal International uit. Dat PEC lange tijd het tempo bepaalde, mag in de optiek van de verdediger nooit gebeuren. "En dan hadden we nog geluk dat zij ook niet veel geloof in hun spel hadden, anders had het zomaar verkeerd kunnen aflopen."

Viergever zag lijdzaam toe dat het nieuwe systeem niet liep, ook omdat de selectie van Keizer er pas tweemaal op heeft kunnen trainen. "Na vanavond is duidelijk dat voor dit systeem nog heel veel trainingsuren noodzakelijk zijn." Hij heeft er begrip voor dat Keizer een 4-2-4-tactiek niet meteen wil afschrijven. "De trainer kiest ervoor en dat begrijp ik ook wel als je spitsen van het kaliber Dolberg en Huntelaar in je selectie hebt."

"Voor elke verdediging is het niet lekker om daar tegen te spelen. Maar vandaag lagen de frustraties bij ons. Er is een hoop werk aan de winkel, in welk systeem dan ook. Als we op deze manier doorgaan, worden we geen kampioen." Ajax, dat de laatst drie duels in de Eredivisie heeft gewonnen, speelt volgende week tegen ADO Den Haag.