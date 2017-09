Van Bronckhorst blikt vooruit: ‘Die wedstrijd hebben we opgenomen’

Feyenoord leek na een ijzersterke eerste helft tegen Heracles Almelo bezig aan een eenvoudige generale repetitie voor het Champions League-duel met Manchester City, maar de landskampioen kreeg het toch nog zwaar. Het team van Giovanni van Bronckhorst toonde in de tweede helft een ander gezicht en liet Heracles terugkomen tot 2-3, waarna Sam Larsson er wel nog 2-4 van maakte. Vanaf maandag gaat het vizier op het duel met Manchester City.

Van Bronckhorst zag zijn elftal een 'fantastische' eerste helft spelen en vond de voorsprong verdiend. "In die fase beslisten we de wedstrijd eigenlijk. Na rust riepen we het over onszelf af, we kwamen onnodig in de problemen", analyseert de oefenmeester voor de camera van FOX Sports. Het verschil tussen beide helften vindt hij te verklaren. "Voor rust speelden we heel snel, hielden we het tempo hoog. Dan zie je dat je er makkelijk doorheen komt en veel kansen creëert. In de tweede helft zochten we te vaak de moeilijke oplossing, we liepen te veel met de bal."

frameborder="0" allowTransparency="true">

Manchester City kende zaterdag een eenvoudigere wedstrijd: Liverpool werd met 5-0 opgerold. "Die wedstrijd hebben we opgenomen, we waren onlangs zelf bij hun duel met Bournemouth. Morgen is het uitlopen en vanaf maandag bereiden we ons voor op woensdag", aldus Van Bronckhorst, die Larsson als invaller liet debuteren. In de blessuretijd maakte de Zweed zijn eerste in Rotterdamse dienst. "Hij kwam erin in een fase dat het wat minder liep. We gaven veel kansen weg. Maar hij kreeg twee kansen, waarvan hij er een afmaakt. Ik ben blij dat hij minuten heeft kunnen maken en dan ook nog scoort."