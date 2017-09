Danilo Pereira Da Silva verlaat jeugdopleiding Santos voor Ajax

Ajax heeft de komst van Danilo Pereira Da Silva bevestigd. De achttienjarige aanvaller komt over van het Braziliaanse Santos en heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract in Amsterdam. Pereira Da Silva sluit per direct aan bij Ajax Onder-19, het team van John Heitinga.

Eerder meldde De Telegraaf al dat de Amsterdammers zo’n twee miljoen euro betalen aan Santos voor de aanwinst. Zijn komst hing al enige tijd in de lucht. Pereira Da Silva trainde en speelde zelfs al mee met zijn nieuwe ploeggenoten. Eind augustus kwam hij nog in actie voor Ajax Onder-19 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Anderlecht, die met 8-0 werd gewonnen. De Braziliaan maakte een hattrick. Zijn officiële debuut maakte hij in de Supercup tegen PSV (0-5 verlies)

Naar verluidt was Ajax niet de enige club met interesse voor de talentvolle aanvaller, die bij Santos speelde in het elftal Onder-20. Verschillende clubs uit Europa zouden achter hem aan hebben gezeten. Na na Klaas-Jan Huntelaar, Benjamin van Leer, Kostas Lamprou, Luis Manuel Orejuela, Dennis Johnsen en Max Wöber is Pereira Da Silva de zevende aanwinst voor Ajax deze zomer.