FC Utrecht troefde zware concurrent af: ‘We hadden ons woord al gegeven’

FC Utrecht was niet de enige club die Cyriel Dessers wilde losweken bij NAC Breda. De spits stond ook in de belangstelling van KRC Genk uit zijn geboorteland, maar de Belgische topclub kwam te laat. Dessers had al voor Utrecht gekozen en dat blijkt voorlopig een goed huwelijk, want de aanvaller heeft er dit seizoen al drie gemaakt in de Eredivisie.

Zaakwaarnemer Stijn Francis verklapt zaterdag in Het Nieuwsblad dat Dimitri de Condé, technisch directeur van Genk, na de laatste speelronde van vorig seizoen informeerde naar Dessers. "Maar we hadden toen ons woord al gegeven aan FC Utrecht en daar hebben we ons aan gehouden", legt de belangenbehartiger uit.

De Eredivisionist maakte het verschil door zich al vroeg te melden voor Dessers. Dat leverde waardering op bij het kamp van de Belg. "Clubs die in februari-maart komen voor een speler hebben een streepje voor, omdat je weet dat die ploegen echt geïnteresseerd zijn en een plan hebben voor de speler."