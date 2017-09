Las Palmas haalt op de valreep nog overbodige aanvaller bij Chelsea op

Las Palmas maakt via officiële kanalen bekend dat het zich heeft versterkt met Loïc Rémy. De dertigjarige aanvaller komt over van Chelsea en tekent op de Canarische Eilanden een contract voor twee seizoenen. The Blues hebben de Fransman transfervrij naar Spanje laten vertrekken.

Chelsea heeft het contract van Rémy verscheurd, waardoor Las Palmas hem nu gratis binnen kan halen. De Fransman werd donderdag al in Londen gekeurd door Las Palmas en vliegt vrijdagavond naar Gran Canaria. Rémy voegt zich zaterdagochtend bij de selectie van Las Palmas en wordt na afloop van de training gepresenteerd.

The Blues telden in 2014 maar liefst 13,2 miljoen euro neer voor Rémy, maar zijn verblijf op Stamford Bridge werd, mede door blessureleed, geen succes. Vorig seizoen liet Chelsea de aanvaller op huurbasis naar Crystal Palace, maar bij the Eagles speelde hij slechts acht wedstrijden. Eerder speelde Rémy voor Queens Park Rangers, Newcastle United, Olympique Marseille, OGC Nice, RC Lens en Olympique Lyon.

Bij Las Palmas wordt Rémy ploeggenoot van Oussama Tannane, die vrijdag ook door de club werd aangetrokken. De Marokkaans international wordt door Saint-Étienne verhuurd aan Las Palmas, dat een optie tot koop heeft bedongen. De eilandclub, die de voorbije twee seizoenen als elfde en veertiende eindige, heeft nog nul punten uit de eerste twee duels. Valencia (1-0) en Atlético Madrid (1-5) waren een maatje te groot.