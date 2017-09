‘Manchester City hekelt ‘wanordelijke’ handelwijze van Arsenal’

Manchester City liep op de laatste dag van de transferperiode Alexis Sánchez mis en is daar ontstemd over. De Daily Mail schrijft dat de club van manager Josep Guardiola de handelwijze van onderhandelingspartner Arsenal als ‘wanordelijk’ omschrijft.

Man City kreeg in de ochtend te horen dat men de 28-jarige Sánchez waarschijnlijk zou kunnen contracteren omdat Arsenal ver was met Thomas Lemar. De club uit Londen bleek in de middag steeds moeilijker te bereiken voor the Citizens en dat had een reden, want Lemar bleek toch niet haalbaar te zijn voor the Gunners. Doordat die transfer in het water viel, wenste men ook niet langer te onderhandelen over een vertrek van Sánchez.

Arsenal zou afgelopen dinsdag een bod van 54 miljoen euro op Sánchez hebben afgeslagen, maar het is onduidelijk hoeveel Man City op het laatst over had voor de 115-voudig international van Chili. Er werd in ieder geval gesuggereerd dat de blauwhemden bereid waren om hun bod te verhogen naar 76 miljoen. Man City had al een medisch team naar Chili gestuurd om Sánchez zo snel mogelijk medisch te kunnen keuren.

Sánchez begon zijn carrière bij Deportes Cobreloa in eigen land en maakte in de winter van 2007 de overstap naar Udinese. Hij werd nog even verhuurd aan Colo Colo, maar wist daarna al gauw de harten van i Zebrette te veroveren. De flankspeler maakte 21 doelpunten in 112 wedstrijden en via River Plate kwam hij in de zomer van 2011 bij Barcelona terecht. Arsenal nam hem drie jaar later voor minimaal 38 miljoen euro over.