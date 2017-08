Streep door transfer van Locadia naar Wolverhampton Wanderers

Jürgen Locadia vertrekt in de sloturen van de transfermarkt niet naar Wolverhampton Wanderers. Het kamp van de aanvaller van PSV bevestigt donderdagavond aan het Eindhovens Dagblad dat de deal is geklapt. Daardoor lijkt het er voorlopig op dat zowel Luuk de Jong als Locadia nog minstens een halfjaar in Eindhoven blijft. Eerder op de dag meldden diverse media dat beide clubs akkoord waren over een bedrag van twaalf miljoen euro.

Waarom de deal is afgeblazen, is vooralsnog onduidelijk. De onderhandelingen zijn in ieder geval afgebroken en volgens de regionale krant is het zeker dat Locadia in Eindhoven blijft. Ook rond concurrent De Jong is het donderdag stil. PSV leek al in te spelen op het vertrek van Locadia door de achttienjarige aanvaller Donyell Malen over te nemen van Arsenal. Op lange termijn moet hij wellicht de voorhoede van PSV gaan leiden.

Wolverhampton is bezig aan een indrukwekkende transferperiode, daar eerder deze zomer al het Portugese toptalent Rúben Neves van FC Porto voor zeventien miljoen euro werd overgenomen. Andere spelers op wie Wolverhampton de pijlen naar verluidt heeft gericht zijn Jordan Rhodes (Sheffield Wednesday), Dwight Gayle (Newcastle United) en Jordan Hugill (Preston North End).