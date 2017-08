‘Ajax gaat in overleg over rol algemeen directeur Van der Sar’

Ajax gaat op korte termijn de rol van Edwin van der Sar tegen het licht houden. Als algemeen directeur heeft hij een beslissende stem in het Technisch Hart en volgens ingewijden is het de vraag of dat wenselijk is, weet De Telegraaf.

Het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund lijkt ten grondslag te liggen aan het bespreken van de rol van Van der Sar. Tijdens de zomerstop stond Van der Sar samen met Dennis Bergkamp lijnrecht tegenover directeur spelersbeleid Marc Overmars. Bosz kreeg hierdoor niet zijn zin over de invullig van zijn technische staf, waarna hij naar Dortmund vertrok.

Marcel Keizer werd aangesteld als opvolger van Bosz, terwijl Overmars liever had gezien dat de nieuwe Ajax-coach in eerste instantie zou worden klaargestoomd aan de hand van Michael Laudrup. Van der Sar en Bergkamp achtten Keizer na zijn succesvolle jaar bij Jong Ajax echter klaar voor het grote werk, ook al vond Keizer een tussenstap naar verluidt niet onverstandig.

De Ajax-directie en raad van commissarissen overlegden woensdag, maar over de rol van Van der Sar is niet gesproken. Een woordvoerder laat weten dat er louter is gepraat over de begroting, die moest worden bijgesteld na het mislopen van Europees voetbal. "Vanzelfsprekend kwam ook de transferwindow ter sprake. Maar de rvc en directie hebben vooral de consequenties van de Europese uitschakeling doorgenomen."