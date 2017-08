‘Frank Rijkaard bedankt vriendelijk voor aanbod van Ajax’

Frank Rijkaard is gepolst om plaats te nemen in de raad van commissarissen van Ajax, zo schrijft De Telegraaf donderdag. De voetbaltrainer in ruste heeft volgens het dagblad echter aan de Amsterdamse club laten weten niet geïnteresseerd te zijn.

Daags na uitschakeling van Ajax in de voorronde van de Europa League legde commissaris Theo van Duivenbode zijn functie neer, uit onvrede over het beleid. Rijkaard had zodoende de (technische) rol kunnen overnemen van Van Duivenbode. De 54-jarige Amsterdammer vervulde sinds zijn vertrek als bondscoach van Saudi-Arabië in januari 2013 geen enkele officiële functie in de voetballerij meer.

Rvc-voorzitter Leo van Wijk heeft aangegeven te willen terugtreden vanwege zijn leeftijd. Ajax zoekt voor deze tweede vacature een échte Ajacied, die ook nog eens zakelijk succesvol is (geweest). Zolang er geen geschikte opvolger is gevonden, lijkt de zeventigjarige Van Wijk bereid aan te blijven, al zou hij het liefst per november willen stoppen.