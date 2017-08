‘Ontevreden Chelsea-doelwit dient transferverzoek in bij Leicester City’

Danny Drinkwater stuurt aan op een vertrek bij Leicester City, zo weet Sky Sports te melden. De middenvelder heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Chelsea, maar the Blues hebben nog geen akkoord weten te bereiken met Leicester City. Met zijn transferverzoek hoopt Drinkwater nu een beetje vaart achter de onderhandelingen te zetten.

Chelsea en Leicester City hebben nog twee dagen om tot een akkoord te komen, maar het verschil tussen vraag en aanbod is naar verluidt erg groot. The Blues hebben 27 miljoen euro geboden, maar Leicester City wenst 43 miljoen euro te ontvangen voor Drinkwater. The Foxes verkopen de middenvelder liever niet en laten hem alleen bij een exceptioneel bod gaan.

Drinkwater was een belangrijke speler is het elftal van Leicester City dat in 2016 landskampioen werd. Daardoor groeide hij ook uit tot Engels international, wat de aandacht van verschillende topclubs trok. De 27-jarige middenvelder genoot zijn jeugdopleiding van Manchester United en verruilde die club in 2012 voor Leicester City. Daar tekende hij onlangs een nieuw vierjarig contract, waardoor hij momenteel nog vastligt tot 2021.