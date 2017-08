‘PSV heeft Paal: die kan niet verdedigen, net als Nelom en Dijks’

Rick van Drongelen heeft zich in rap tempo opgewerkt tot basisspeler van Hamburger SV. De van Sparta Rotterdam overgekomen linksback kreeg in de eerste twee competitiewedstrijden het vertrouwen van trainer Markus Gisdol. De Duitsers betaalden circa 3,5 miljoen euro voor de achttienjarige Van Drongelen en columnist Hugo Borst begrijpt niet waarom de traditionele top drie van Nederland dat niet wilde doen.

"Vaak janken we in Nederland dat talent te vroeg naar het buitenland gaat, maar soms worden ze ook echt weggejaagd", opent Borst zijn column voor het Algemeen Dagblad. Volgens de analist houdt het qua linksbacks niet over bij Feyenoord, Ajax en PSV. Hij merkt dat Feyenoord dolblij is met Ridgeciano Haps, maar noemt concurrent Miquel Nelom de 'meest verguisde speler van het kampioenselftal'.

Bij Ajax staat Mitchell Dijks, de 'risee van de Eredivisie', in de basis. "Ajax leidde hem op, dankte hem af en kocht hem voor één miljoen euro van Willem II terug. PSV heeft Kenneth Paal. Die kan niet verdedigen, net als Nelom en Dijks." Borst merkt op dat de scouts van de top drie Van Drongelen wel hebben bekeken. Feyenoord vond hem slechts een miljoen euro waard, Ajax vond hem niet explosief genoeg en PSV gelooft heilig in Paal.

"Zo vertrok Van Drongelen naar het buitenland. Weer een talent pleite", verzucht Borst. "Bij HSV vinden ze Van Drongelens karakter zwaarder wegen dan een gebrek aan explosiviteit. Binnen twee jaar debuteert Van Drongelen in Oranje. Voor de helft op karakter. We zullen verzuchten: eindelijk weer eens een echte verdediger."