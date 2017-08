Keizer neemt nieuwkomers mee naar Venlo en laat Kluivert thuis

Maximilian Wöber en Luis Manuel Orejuela maken zondag hun debuut in de wedstrijdselectie van Ajax. Het tweetal behoort tot de groep van twintig spelers die Marcel Keizer meeneemt naar de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Justin Kluivert ontbreekt in Venlo vanwege een lichte spierscheuring die hij donderdag opliep tegen Rosenborg BK.

De van Rapid Wien overgekomen verdediger Wöber is sinds deze week de nieuwste aanwinst van Ajax. De Colombiaanse rechtsback Orejuela werd tweeënhalve week geleden al vastgelegd door de Amsterdammers, maar stapte woensdag pas op het vliegtuig en is in het bezit van een werkvergunning. Daardoor kan ook hij zondag debuteren in Venlo.

Kluivert werd wel opgenomen in de selectie van Jong Oranje, maar is niet fit genoeg om zondag al in actie te komen. Mateo Cassierra, die vrijdag negentig minuten meedeed bij Jong Ajax, is er eveneens niet bij. Keizer kiest er wel voor om Vaclav Cerny opnieuw op te nemen in zijn selectie. Ajax hoopt de Europese kater weg te kunnen spoelen in Venlo.