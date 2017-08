‘Vroeger was men hier tevreden als er van Ajax werd gewonnen’

FC Utrecht verdedigt donderdagavond in Rusland een 1-0 voorsprong tegen Zenit Sint-Petersburg in de laatste voorronde van de Europa League. De Domstedelingen kunnen zich voor het eerst sinds het seizoen 2010/11 plaatsen voor de groepsfase van het toernooi, al roept Urby Emanuelson zijn teamgenoten op vooral te genieten.

Het Saint Petersburg Stadion zal voor de gelegenheid volledig uitverkocht zijn. "Speel onbevangen, laat je niet gek maken. De funfactor is heel belangrijk in deze groep", wordt de middenvelder geciteerd door het Algemeen Dagblad. "We hebben jongens die durven te voetballen, genieten van het maken van mooie acties. Dat lef moeten we ook tegen Zenit tonen, zoals we thuis hebben gedaan. Angst werkt averechts."

Emanuelson keerde deze zomer bij Utrecht terug in de Eredivisie, na buitenlandse avonturen in Italië en Engeland. "Er is zoveel in positieve zin aan het veranderen bij deze club", zegt de ex-speler van Ajax over de ontwikkeling die zijn huidige werkgever momenteel doormaakt. "Vroeger was men hier tevreden als er van Ajax werd gewonnen. Dat voelde ik als Ajacied. Nu merk ik dat er een plan ligt om vandaag beter te zijn dan gisteren. Er is een brede selectie samengesteld van multifunctionele spelers, die elkaars positie over kunnen pakken. Dan kun je je dus ook meten met Zenit, zo blijkt."