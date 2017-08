Sjaak Swart zingt lijflied Feyenoord: ‘Ik zal de ziektes maar niet opnoemen’

Sjaak Swart baarde maandagavond opzien tijdens het Gala Voetballer van het Jaar, door het clublied van Feyenoord uit volle borst mee te zingen. De icoon van Ajax kreeg veel positieve reacties na het zingen van het 'Hand in Hand', maar een aantal heethoofden nam Swart zijn vertolking niet in dank af. De oud-voetballer zou willen dat iedereen 'alsjeblieft een beetje normaal' met elkaar omgaat.

"Ik zal de ziektes die me werden toegewenst niet opnoemen", vertelt hij aan De Telegraaf. Pas toen hij op het podium stond, liet Swart zich overhalen om mee te zingen. Als de organisatie het vooraf had gevraagd, had hij 'nee' gezegd. Enkele jaren geleden dook immers al een filmpje op waarop hij het lied zong, en dat leidde tot 'genoeg ellende'. "Maar na die prachtige, emotionele brief van Mo Nouri, het broertje van Appie, over verbroedering moest ik wel toen Humberto Tan me het podium op vroeg."

"Ik werd een beetje voor het blok gezet", vervolgt Swart, die veel respect heeft voor Feyenoord. Volgens hem heeft niemand iets aan de onderlinge haat en nijd. "Na Ajax de mooiste club van Nederland. Coentje (Moulijn, red.) was een vriend van me. En in onze tijd gingen zeven, acht spelers van beide clubs heel goed met elkaar om. We hadden een beetje dezelfde humor."