Bosz heeft mooie speech voor Dolberg: ‘Ik ben heel trots op hem’

Kasper Dolberg werd maandagavond tijdens het 36e Voetballer van het Jaar Gala gehuldigd als Talent van het Jaar. De aanvaller van Ajax kreeg de Johan Cruijff Prijs uitgereikt van een oude bekende, Peter Bosz. De voormalig trainer van Ajax liet de tiener uit Denemarken doorbreken in zijn eerste seizoen bij de senioren.

"Als je lang in het voetbal meeloopt, werk je met veel spelers", begon Bosz zijn lovende speech, geciteerd door de officiële kanalen van Ajax. "Heel af en toe kom je iets bijzonders tegen. Dat was bij Kasper het geval. Bijzonder omdat hij iets in zich verenigd wat je altijd aan het zoeken bent in een spits. Dan praat je over een complete spits, dat is Kasper Dolberg."

"Ik weet dat er heel veel vertrouwen in Kasper is binnen Ajax. Iedereen die met hem gewerkt heeft, erkent zijn potentie en kwaliteiten. Daarom zou ik hem willen zeggen: 'je moet zo lang mogelijk blijven voetballen om de spits te worden waarvan ik denk dat je die kan worden'. Afgelopen seizoen heeft hij een geweldige stap gezet. Ik ben heel trots op hem dat hij zoveel wedstrijden heeft gespeeld op zo'n hoog niveau. Die lijn moet hij doorzetten, dan kan hij de absolute top halen."

Dolberg is niet de eerste Deense speler van Ajax die deze prijs wint. Christian Eriksen ging hem een aantal jaar geleden voor. Dolberg werd gekozen door een vakjury en mag nu een Cruyff Court aanleggen op een locatie naar keuze.