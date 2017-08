Ajax maakt contractverlenging toptalent tot medio 2021 officieel

Ajax en Matthijs de Ligt hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, zo meldt de Amsterdamse club maandagmiddag via de officiële kanalen. De oude verbintenis liep tot en met 30 juni 2019, maar het nieuwe contract gaat met terugwerkende kracht in per 12 augustus 2017 en loopt tot en met medio 2021.

De achttienjarige centrale verdediger speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 21 september 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in een wedstrijd om de KNVB Beker, namelijk bij de confrontatie tegen Willem II (5-0). De Ligt speelde tot nu toe 28 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin drie doelpunten.

De jongeling had vorig seizoen een belangrijk aandeel in het bereiken van de Europa League-finale, die verloren ging tegen Manchester United (0-2). Zijn goede prestaties bij Ajax hebben hem een vaste plek in de Oranjeselectie bezorgd. De Ligt heeft tot nu toe twee interlands achter zijn naam staan: de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (2-0 verlies) en het oefenduel tegen Marokko (1-2 winst).