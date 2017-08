Southampton staat open voor vertrek van ‘overbodige’ Clasie

In de laatste anderhalve week van de transfermarkt maar Jordy Clasie wellicht nog een overstap. Sky Sports meldt maandagochtend dat de middenvelder overbodig wordt geacht bij Southampton en dus mag vertrekken. Na de komst van Mario Lemina van Juventus heeft trainer Mauricio Pellegrino ingestemd met een mogelijk vertrek van Clasie.

Clasie werd in juni nog in verband gebracht met Lazio, maar die club opteerde uiteindelijk voor Lucas Leiva als opvolger van Lucas Biglia. Sindsdien is het rustig rond de veertienvoudig international van Oranje, wiens contract in het St Mary's nog drie seizoenen doorloopt. De 26-jarige Haarlemmer behoorde in de eerste twee competitieduels van het nieuwe seizoen niet tot de selectie.

Southampton moet mogelijk rekening houden met een verlies op Clasie, die in 2015 voor zo'n vijftien miljoen euro overkwam van Feyenoord. De controleur wist de verwachtingen bij the Saints nooit helemaal in te lossen. In twee seizoenen en 49 optredens kwam hij niet verder dan twee goals en een assist.