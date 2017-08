Overmars: ‘Wij maken onszelf daarmee belachelijk’

Marc Overmars is een van de prominenten die het manifest ondertekende waarin wordt opgeroepen tot een kunstgrasstop in de Eredivisie. De directeur spelerszaken van Ajax is ervan overtuigd dat de kwaliteit van het voetbal erop achteruitgaat wanneer er vaker op kunstgras gevoetbald wordt.

“Wij maken onszelf belachelijk met dat kunstgras. Dat merk ik ook als ik met collega's van buitenlandse clubs praat. Maar ook aan spelers en zaakwaarnemers als we iemand naar Ajax willen halen”, aldus Overmars in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij hoopt dat de KNVB prioriteit geeft aan het kunstgrasthema in Nederland.

Jan Smit, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB, zei zaterdag in gesprek met de NOS dat hij in principe voorstander blijft van kunstgras. De voormalig voorzitter van Heracles Almelo staat echter open voor een ander geluid, zo gaf hij te kennen: “Of ik opensta voor een verbod? Ik sta overal voor open. Maar nogmaals: feiten.”