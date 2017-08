FC Utrecht spaart krachten en wint door sterke openingsfase van Willem II

FC Utrecht heeft de zegereeks voortgezet. Na de 0-3 winst tegen ADO Den Haag en de knappe 1-0 overwinning op Zenit Sint-Petersburg hebben de Domstedelingen zondagmiddag ook Willem II over de knie gelegd: 2-0. In de eigen Galgenwaard vormden vroege goals van Zakaria Labyad en Cyriel Dessers de basis voor de eenvoudige zege.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had nog niet voor de aftrap gefloten of Willem II keek al tegen een achterstand aan. Een lange bal werd matig verwerkt door de Tilburgers, waarna Labyad kon oppikken. Het eerste schot van hem werd slecht gekraakt en bij de tweede poging kon de aanvallende middenvelder eenvoudig inschieten. Vijf minuten later stond het al 2-0 voor Utrecht, na een dubieuze goal van Dessers.

FC Utrecht is in TOPVORM! De snelste 2-0 voorsprong in de Eredivisie voor de club sinds december 1998! Geplaatst door voetbalzone op zondag 20 augustus 2017

Na wederom een lange pass van achteruit speelde Lukas Görtler de bal iets te ver voor zich uit, waardoor Timon Wellenreuther kon ingrijpen. De aanvaller en de keeper botsten echter in het strafschopgebied, waarna het leer voor de voeten van Dessers belandde. De Belg kon voor open doel de marge simpel verdubbelen. Trainer Erwin van de Looi leek aan de kant zeer verbaasd te zijn dat er niet werd afgefloten, maar Gözübüyük was gedecideerd en keurde de goal goed.

Na rust bleef het spelbeeld ongeveer hetzelfde: Utrecht met zorgvuldig voetbal, Willem II dat amper kansen creëerde. Ismail Azzaoui ontsnapte aan het begin van het tweede bedrijf aan rood na een grove charge op Yassin Ayoub. De Belgische aanvaller mocht van geluk spreken dat Gözübüyük slechts geel gaf. Doelpunten werden er niet meer gemaakt in het restant van de wedstrijd, waardoor de Tilburgers nu vijf wedstrijden op een rij verloren hebben in de Eredivisie, terwijl de ploeg van Erik ten Hag wederom de nul hield.