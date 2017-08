Ajax wil alleen ‘juiste spelers’ halen: ‘Wij vinden Larsson niet goed genoeg’

Marc Overmars weet dat veel fans balen van het beleid van Ajax. De club heeft veel belangrijke spelers moeten laten gaan, maar heeft nog weinig echte versterkingen gehaald. De directeur spelersbeleid zegt in gesprek met de NOS dat hij best wel geld wil uitgeven, maar dat alleen de juiste spelers in aanmerking komen en daar hoort Sam Larsson niet bij.

"Wat je leest en hoort is dat Ajax niet het geld wil uitgeven dat de club op de bank heeft. Dat is niet correct", aldus Overmars. "We willen echt wel wat uitgeven. Als het de juiste speler is, is het bedrag niet echt belangrijk. We ondervinden de naweeën van een goed seizoen, waarin we ons Europees op de kaart hebben gezet. Daar betalen we nu de tol voor." Overmars bevestigt dat Ajax bezig is met Maximilian Wöber, een verdediger van Rapid Wien.

De oud-international, die al twee maanden bezig is met de transfer, hoopt de overgang snel te kunnen afronden. Overmars krijgt ook de vraag voorgeschoteld waarom Ajax nooit werk heeft gemaakt van Sam Larsson van sc Heerenveen, die nu hoogstwaarschijnlijk naar Feyenoord gaat. "Omdat wij Sam Larsson niet goed genoeg vinden." Overmars zei eerder dat er geen uitgaande transfers meer zouden zijn deze zomer, maar lijkt tegenover de NOS niet uit te sluiten dat ook Kasper Dolberg nog vertrekt.