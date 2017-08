Matig Feyenoord voorkomt nieuwe deceptie in Kralingen

Feyenoord heeft ook de tweede competitiewedstrijd in winst omgezet. Op bezoek bij Excelsior speelde het team van Giovanni van Bronckhorst geen grootse wedstrijd, maar een doelpunt van Jean-Paul Boëtius was genoeg voor een 0-1 overwinning. In de tweede helft zette Excelsior nadrukkelijk aan en kreeg het goede kansen op de gelijkmaker, nadat Feyenoord voor rust het overwicht had.

Drie maanden na de verloren kampioenswedstrijd stonden de stadsgenoten opnieuw tegenover elkaar in Kralingen. Bij Feyenoord maakte Brad Jones zijn rentree onder de lat. De bezoekers begonnen niet wervelend en hetzelfde gold voor Excelsior: de wedstrijd kabbelde voort tot het eerste doelpunt van Feyenoord. Kort nadat Kevin Diks via een kopbal voor de eerste serieuze doelpoging zorgde, was het raak via Boëtius. De buitenspeler maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 18 januari 2015 na een knappe actie van Tonny Vilhena.

De middenvelder soleerde en gaf een perfecte steekpass, die door Boëtius op waarde werd geschat. Nicolai Jörgensen liet van dichtbij een uitstekende kans op de 0-2 onbenut en aan de overzijde werd het bijna 1-1, toen Stanley Elbers plots opdook voor het doel van Jones. Na een voorzet van Zakaria El Azzouzi miste hij de bal echter maar net. Over het geheel controleerde Feyenoord de wedstrijd, maar voor rust werden de gasten niet echt gevaarlijk meer. In de tweede helft was Feyenoord lang niet zo dominant als het voor rust was.

Er volgde een goede kans voor Excelsior: de vrijstaande Wout Faes kopte in de handen van Jones. Negentien minuten voor tijd moest de keeper opnieuw ingrijpen, toen Milan Massop van dichtbij probeerde de bal binnen te glijden in de korte hoek na een vrije trap. Feyenoord stond onder druk en kon zich daar moeilijk onderuit spelen. Toch bleef Feyenoord overeind en voorkwam het een nieuwe deceptie op bezoek bij Excelsior; in de blessuretijd was Karim El Ahmadi met een afstandsschot nog dicht bij de beslissing. De regerend landskampioen heeft na twee duels nog geen steek laten vallen.