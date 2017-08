Kompany memoreert wondergoal: ‘Dat tekent zijn talent’

De Premier League bestaat 25 jaar en daardoor produceren Engelse media volop lijstjes met de mooiste goals. Naast het prachtige doelpunt van Dennis Bergkamp tegen Newcastle United wordt ook de omhaal van Wayne Rooney tegen Manchester City in 2011 veel genoemd. Vincent Kompany, die Rooney maandag treft als City en Everton het tegen elkaar opnemen, kan zich het doelpunt nog goed herinneren.

Op 12 februari 2011 schoot Rooney Manchester United op spectaculaire wijze naar de winst op de stadsgenoot (2-1). Kompany, die als verdediger van the Citizens moest toekijken hoe Rooney prachtig scoorde, denkt nog vaak terug aan de wonderschone goal op Old Trafford. "Het was een goal dat het talent van Wayne tekent", aldus de Belg in gesprek met de Daily Mirror.

"In die wedstrijd had ik hem echt in mijn zak! Ik speelde echt een hele sterke wedstrijd", memoreert Kompany. "Maar topspitsen kunnen dingen doen op onwaarschijnlijke momenten en hij maakte toen die omhaal en ik dacht: 'Kom op zeg'. Ik heb heel veel respect voor Wayne. We hebben zo vaak tegen elkaar gespeeld. Ik heb wel twintig keer tegen United gespeeld en niet één keer was hij er niet bij."

"Zelfs de goal die hij scoorde bij Everton afgelopen weekend tegen Stoke City (1-0)… De manier waarop hij ziet dat hij zich in het strafschopgebied moet melden, maakt hem uniek. Om te begrijpen wat het juiste moment is, moet je timing hebben. Net als bij die omhaal. Het maakt hem echt uniek", besluit de 31-jarige verdediger.