Keizer legt schuld slechte vorm Dolberg deels bij ploeggenoten

Ajax is bezig aan een teleurstellende seizoensstart en Kasper Dolberg deelt mee in de malaise. Vorig seizoen werd de jonge spits nog bewierookt, maar deze jaargang wil het nog niet vlotten. Zijn trainer Marcel Keizer legt de schuld deels bij zijn ploeggenoten, terwijl de Deen zelf spreekt van een combinatie van twee factoren.

"We hebben nog niet echt het idee dat Kasper uitgespeelde kansen krijgt", vertelt Keizer in gesprek met de NOS. "We zijn er al vanaf het begin mee bezig, de lijn naar Kasper moet open komen. We moeten hem in het spel betrekken." Dolberg beaamt dat hij ballen nodig heeft van anderen, maar aan de bal is het 'ook niet wat het moet zijn', zo geeft hij toe. "We moeten eraan werken."

In Amsterdam wordt Dolberg zo hoog aangeslagen, dat hij de voorkeur krijgt boven Klaas-Jan Huntelaar. Mogelijk kan de teruggekeerde spits Dolberg helpen om zijn vorm te hervinden. "Ik kan veel van hem leren. Hij kan mij leren hoe ik moet reageren in het strafschopgebied. Dat is zijn specialiteit", weet de negentienjarige aanvaller. Zondagmiddag neemt Ajax het in eigen huis op tegen FC Groningen.