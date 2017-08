‘Boze gezichten bij talenten over scheve salarisverhoudingen bij Ajax’

Drie maanden na het bereiken van de Europa League is de euforie rondom Ajax omgeslagen in een grafstemming. Tal van belangrijke spelers zijn vertrokken, de eerste resultaten in het nieuwe seizoen vallen tegen en volgens de zaterdageditie van De Telegraaf zetten talenten ook vraagtekens bij de scheve salarisverhoudingen binnen de Amsterdamse club.

Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Justin Kluivert hebben er geen moeite mee dat de directie, met de rvc in de nek, zich houdt aan de salarisopbouw voor eigen jeugd, zo meldt het dagblad. Dat spelers als Joël Veltman, Lasse Schöne en zelfs winteraankoop David Neres het maximale salaris verdienen, zorgt echter voor boze gezichten, zo klinkt het.

De vrijdag naar Tottenham Hotspur vertrokken Davinson Sánchez was niet te spreken over het feit dat hij pas een nieuw contractvoorstel van Ajax ontving toen de club uit Londen concrete interesse toonde. Enkele Ajacieden denken naar verluidt na over een vertrek, zo werd vrijdag duidelijk, maar directeur spelersbeleid Marc Overmars benadrukte dezelfde dag nog dat Ajax deze maand geen enkele speler meer laat gaan.