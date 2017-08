Ajax wil PSV en Liverpool aftroeven en praat met zaakwaarnemer

Ajax mengt zich in de strijd om Perr Schuurs, zo meldt De Telegraaf. Volgens de zaterdageditie van het dagblad sprak directeur spelersbeleid Marc Overmars vrijdag met de zaakwaarnemer van het Fortuna Sittard-talent, Wessel Weezenberg. De zeventienjarige verdediger van de Jupiler League-club uit Limburg wordt ook door tal van andere clubs begeerd.

Schuurs werkte eerder al een stage af bij Liverpool. De zeventienjarige aanvoerder van Fortuna Sittard geniet al langere tijd interesse van PSV. Technisch manager Marcel Brands zat eerder deze maand op de tribune toen Fortuna een oefenwedstrijd afwerkte tegen het Duitse SV Bergisch Gladbach 09. Als Schuurs voor een overstap naar Eindhoven kiest, kan hij eerst bij Jong PSV in de Jupiler League wennen aan het spelen bij een Nederlandse topclub, om vervolgens klaargestoomd te worden voor een plek in de hoofdmacht.

De Telegraaf schrijft dat Ajax de talentvolle verdediger wil kopen en de rest van het seizoen bij Fortuna Sittard wil stallen. Vooral vanuit Duitsland wordt aandachtig naar Schuurs gekeken. Bayern München stuurde in een eerder stadium al scouts op de jonge verdediger af en ook Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig zijn al in verband gebracht met een transfer van Schuurs, die nog tot medio 2019 vastligt in Sittard.