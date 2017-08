Conte: ‘Die interviews van hem zijn geweldig, maar hij is het verleden’

Antonio Conte reageert zeer luchtig op de interviews van Diego Costa. De Spaans international is niet meer gewenst op Stamford Bridge, maar volgens de spits belemmert Chelsea een mogelijke transfer. De club zou te veel geld verlangen van geïnteresseerde partijen en Diego Costa zegt dat Chelsea hem als crimineel behandelt. De Italiaanse oefenmeester moet hard lachen als hij naar Diego Costa wordt gevraagd.

De persconferentie van Conte vrijdagmiddag kreeg een opvallende wending toen Diego Costa, die in de belangstelling staat van Atlético Madrid, ter sprake kwam. De Italiaan kon zijn glimlach niet bedwingen toen hij werd gevraagd te reageren op de uitspraken van zijn speler. "Het is geweldig. Ik geef de voorkeur aan lachen. Geweldig, geweldig. Ze zijn grappig, die interviews van hem."

"Iedereen bij Chelsea weet wat er met hem is gebeurd", stelt Conte mysterieus. Volgens Goal heeft Chelsea aan Diego Costa gevraagd om weer te komen trainen om zijn conditie op peil te houden, maar de spits bevindt zich momenteel niet in Londen. Voor Conte is Diego Costa een gepasseerd station: "Ik wil er voor de rest niet op ingaan. Voor mij behoort de kwestie tot het verleden."