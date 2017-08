‘Explosiegevaar bij Ajax: meer sleutelspelers denken aan vertrek’

Ajax en Tottenham Hotspur hebben een akkoord bereikt over Davinson Sánchez, maar de verdediger is mogelijk niet de enige bepalende speler die Amsterdam deze zomer verlaat. De Telegraaf schrijft over een dreigende ‘uitslaande brand’ en dat er binnen de club wordt gevreesd voor een ‘kettingreactie’.

Peter Bosz sprak na de verloren Europa League-finale met de as van zijn elftal in de hoop dat André Onana, Sánchez, Hakim Ziyech, Davy Klaassen en Kasper Dolberg zouden blijven. De trainer beloofde tevens vier directe versterkingen, maar die zijn niet gekomen. Mede daarom zou de 21-jarige Sánchez hebben besloten om in te gaan op het voorstel van Tottenham.

"Het is - zeker ook omdat Klaassen weg is, Bosz de kuierlatten nam en Sanchez op weg naar de uitgang is - tegen het zere been van de blijvers, die inmiddels allemáál denken aan een vertrek en voor explosiegevaar binnen Ajax zorgen”, zo valt er in de analyse te lezen. “Door de nieuwe zeperd zal de druk op de Ajax-leiding verder toenemen. Niemand begrijpt waar de aanwinsten blijven.”

Dat laatste werd goed duidelijk toen Hakim Ziyech na afloop van het met 0-1 verloren duel met Rosenborg BK een interview gaf aan Ziggo Sport. De middenvelder bevestigde dat het frustrerend is dat de aanwinsten uitblijven en zei dat de directie niet heeft geleerd van de fouten die zij vorig jaar heeft gemaakt. “Hard? Ja, maar wel de realiteit”, zei de linkspoot.