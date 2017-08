Ten Hag looft ‘patron van het elftal’: ‘Ik zie hem groeien'

Zakaria Labyad verbond zich in januari aan FC Utrecht. De middenvelder had na zijn vertrek bij Sporting Portugal een halfjaar zonder club gezeten, maar Erik ten Hag durfde hem toch aan met Labyad. De oefenmeester ziet dat de geboren Utrechter zich nu naar behoren aan het ontwikkelen is, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf.

“Zakaria is echt fit aan het worden. Ik denk dat hij zich meer en meer aan het ontwikkelen is als de patron van het elftal. Daarin moet hij nog een aantal stappen zetten, maar ik zie hem groeien”, zegt Ten Hag, die Labyad vorig seizoen in negentien wedstrijden gebruikte. Daarin kwam de middenvelder tot vier doelpunten.

“Het vorige seizoen was eigenlijk te vroeg afgelopen voor mij. Ik werd fitter en fitter, maar toen was het vakantie. In de voorbereiding heb ik keihard getraind om nog fitter te worden”, zegt Labyad zelf. Naar eigen zeggen is het ook in zijn spel te zien dat hij steeds fitter is geworden. “Je ziet nu ook dat ik in de omschakeling in de eigen zestien kom.”

Hij haalt een voorbeeld uit de wedstrijd tegen Lech Poznan aan. Ondanks dat hij er doorheen zat, was hij betrokken bij de tweede treffer van FC Utrecht. "Ik heb me er overheen gezet en als je dan twee minuten voor het einde nog zo’n sprint in kunt zetten en het overzicht kunt bewaren, dan geeft dat wel aan dat je op de goede weg bent.”