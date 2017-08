Ten Hag lovend: ‘Maar er zit bij hem ook nog heel veel lucht naar boven in’

FC Utrecht wacht woensdag de eerste confrontatie met Zenit Sint-Petersburg in de play-offs van de Europa League. Branislav Ivanovic vreesde de aanval van de Domstedelingen en lichtte Cyriel Dessers uit als gevaarlijke man. Erik ten Hag erkent dat de van NAC Breda overgekomen spits imponeert bij de Eredivisionist.

Tegen Lech Poznan (2-2) was Dessers trefzeker en bij zijn debuut in de Eredivisie tegen ADO Den Haag (0-3) wist hij twee keer te scoren. "Cyriel laat zien waarom we hem hebben gehaald", zegt de trainer annex technisch directeur op de clubsite. "Hij pakt het ongelooflijk goed op, en het helpt dat hij dan ook gelijk drie keer scoort. Dat geeft hem zelfvertrouwen en dat is prima."

"Maar er zit ook nog heel veel lucht naar boven in, mits hij goed werkt en wij goed werken." Utrecht heeft met Lukas Görtler en Jean-Cristophe Bahebeck geduchte concurrenten gehaald voor Dessers. "In onze voorhoede hebben we keuzes, kunnen we variabel zijn. We kunnen tegenstanders voor problemen stellen. En daar is het om te doen", aldus Ten Hag.