‘Helaas, Neymar hier met nummer 7 of nummer 11 zou smerig zijn geweest’

Neymar verruilde voor 222 miljoen euro Barcelona voor Paris Saint-Germain, maar de Braziliaan werd in het verleden ook meerdere malen gelinkt aan een transfer naar Manchester United. Veel fans van the Red Devils hadden Neymar graag op Old Trafford zien voetballen en Rio Ferdinand sluit zich hierbij aan.

José Mourinho heeft eerder deze zomer al Victor Lindelöf, Romelu Lukaku en Nemanja Matic van respectievelijk Benfica, Everton en Chelsea naar Manchester gehaald. Het jaar daarvoor brak de club een transferrecord aan Paul Pogba, die voor 105 miljoen euro Juventus verliet. Ferdinand, oud-verdediger van United tussen 2002 en 2014, had graag gezien dat United nogmaals het record verbrak.

"Neymar voor 222 miljoen euro… United is een van de rijkste clubs in de wereld. Ik had hem heel graag zien vertrekken naar United", aldus de clubicoon op zijn eigen YouTube-kanaal. Ferdinand droomde er al van hoe de Braziliaan zijn kunsten vertoonde in het shirt van the Red Devils. "Neymar met nummer 7, of nummer 11… Het zou smerig zijn geweest, maar de transfer is er helaas niet van gekomen."