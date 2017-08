Utrecht wint dankzij Dessers na acht jaar weer tijdens seizoensouverture

FC Utrecht heeft voor het eerst sinds 2009 zijn eerste wedstrijd van het seizoen winnend weten af te sluiten. De ploeg van Erik ten Hag werd op bezoek bij ADO Den Haag op weg geholpen door Cyriel Dessers en liep in de tweede helft uiteindelijk uit naar een ruime overwinning: 0-3. Smetje op de zege voor Utrecht was het uitvallen van Anouar Kali en Yassin Ayoub.

Utrecht beleefde een droomstart in het Kyocera Stadion. Dessers stond na een kwartier spelen op de juiste plaats om de bal in een leeg doel te schuiven, nadat Gyrano Kerk in eerste instantie nog de kruising had geteisterd van grote afstand. De van NAC Breda overgekomen spits wist zo onmiddellijk toe te slaan bij zijn competitiedebuut voor de Domstedelingen, maar Dessers had over geluk niet te klagen: hij leek op het moment dat het leder vertrok van de voet van Kerk in buitenspelpositie te staan.

Het elftal van Ten Hag slaagde er in die voorsprong vast te houden tot de rust, maar kwam in de eerste helft enkele keren zeer goed weg. Sheraldo Becker faalde na twee minuten spelen oog in oog met David Jensen, terwijl Bjørn Johnsen op slag van rust het aluminium trof met een afstandsschot. Het ging er in het eerste bedrijf regelmatig hard aan toe in de Hofstad en met name Danny Bakker liet zich in negatieve zin gelden. De middenvelder van ADO maakte met grove charges op Kali en Ayoub vroegtijdig een einde aan hun wedstrijd.

Utrecht kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer en wist zijn voordelige marge binnen tien minuten te verdubbelen. Sander van de Streek torende bij een voorzet van Urby Emanuelson hoog boven zijn directe tegenstander uit en gaf Robert Zwinkels voorts het nakijken met een kiezelharde kopstoot. De bezoekers dartelden vervolgens regelmatig met fraai voetbal door de defensie van ADO heen en maakten er in de slotfase ook nog 0-3 van. Opnieuw Dessers kon scoren, nadat hij de diepte in was gestuurd door Zakaria Labyad.