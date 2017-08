Van Bruggen staat na legio duels bij Jong Ajax en PSV voor Eredivisie-debuut

PSV stalt Damian van Bruggen komend seizoen bij VVV-Venlo. Dat melden de Eindhovenaren vrijdagochtend via de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger kwam vorig seizoen 36 keer in actie namens Jong PSV in de Jupiler League, nadat hij al 60 wedstrijden voor Jong Ajax op zijn naam had.

Bij Ajax werd Van Bruggen onder Frank de Boer meermaals opgenomen in de wedstrijdselecties als gevolg van blessures bij Jaïro Riedewald en Kenny Tete en het stoppen van John Heitinga. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet. In 2016 tekende de jeugdinternational voor twee seizoenen in Eindhoven, met een optie voor een extra jaar. Van Bruggen wacht nog altijd op zijn debuut in de Eredivisie en gaat dat waarschijnlijk in het shirt van VVV maken.

Trainer Maurice Steijn liet donderdag al aan FOX Sports weten dat zijn ploeg nog een verdediger en een middenvelder zocht. "We zoeken eigenlijk nog een centrale verdediger. Met Nils Röseler en Jerold Promes is dat een positie die eigenlijk erg dun bezet is. Het liefst heb ik ook nog een man extra op het middenveld erbij. Er zijn wel wat dingen gaande, maar met ons beperkte budget zijn we erg afhankelijk hoe graag een speler naar ons toe wil komen."