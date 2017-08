Gerrard kraakt ABBA-systeem: ‘Een enorm voordeel voor het tweede team’

Arsenal won zondag de Community Shield ten koste van Chelsea na strafschoppen. De penalty’s werden genomen volgens het ABBA-principe: eerst ploeg A, dan ploeg B, daarna weer ploeg B en vervolgens ploeg A. Steven Gerrard vindt het nieuwe systeem niet deugen en wil wederom verandering zien.

"Ik ben fan van het systeem dat we eerst hadden. Het was heel erg interessant en razend spannend", aldus de oud-middenvelder van Liverpool in gesprek met BT Sport. "Als je de eerste penalty mist en het andere team scoort de eerste twee pingels, dan is 2-0 een enorm voordeel voor het tweede team." Gerrard erkent desalniettemin dat het oude systeem ook niet optimaal functioneerde, aangezien het tweede team toen meer druk voelde.

De English Football League (EFL) heeft daarom het ABBA-systeem ingevoerd om de druk gelijk te verdelen. De ploeg die voorheen de strafschoppenreeks begon, had te veel voordeel volgens de organisatie. Glenn Hoddle, voormalig middenvelder en bondscoach van Engeland, sluit zich aan bij de woorden van Gerrard. "Eerst wilde je graag als eerste aan de strafschoppen beginnen, maar nu zou ik daar niet meer zeker van zijn."