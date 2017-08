Ajax-tiener betreurt komst van Lamprou: ‘Het is niet leuk, niet lekker’

De komst van Kostas Lamprou naar Ajax zorgt ervoor dat een eventueel debuut van Stan van Bladeren in de hoofdmacht verder weg dan ooit is. De Griek werd deze week als derde doelman aan de A-selectie toegevoegd, omdat de Amsterdamse club met het nodige blessureleed in het keepersgilde kampt.

Norbert Alblas staat langdurig aan de kant met een gebroken pols. Ook Indy Groothuizen (knie) en Mateusz Gorski (schouder) zijn niet inzetbaar voor de ploeg van trainer Marcel Keizer. Zodoende werd de clubloze Lamprou voor een jaar binnengehaald, achter eerste doelman André Onana en stand-in Benjamin van Leer.

Van Bladeren, negentien jaar, maakte in februari 2015 zijn debuut voor Jong Ajax in de Jupiler League, op zeventienjarige leeftijd. De 3-4 zege op FC Volendam is vooralsnog zijn enige optreden geweest. "Het is jammer, maar het is Ajax. Ze kunnen het op ieder moment doen", vertelde Van Bladeren, na afloop van het oefenduel Katwijk - Jong Ajax (1-2 winst), in gesprek met Voetbal in de Bollenstreek

"Het heeft me niet zoveel gedaan. Maar het is niet leuk. Niet lekker. Dat ze hem halen is prima. De volgende met wie je dan de concurrentiestrijd aan moet gaan." Van Bladeren vindt het geen mentale tik, al weet hij niet hoe zijn toekomst bij Ajax eruitziet. Het contract van de doelman loopt nog een seizoen door. "We zijn er nu afspraken over aan het maken. Vlammen in Jong Ajax? Daar ga ik vanuit en dat probeer ik zeker te behalen."