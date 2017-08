Besiktas gaat viraal met originele aankondiging van komst van Negredo

Besiktas heeft woensdagavond laat de komst van Álvaro Negredo bekendgemaakt. De aanvaller komt over van Valencia, dat een bedrag van 2,5 miljoen euro ontvangt. De 31-jarige Spanjaard gaat zelf 4,5 miljoen euro op jaarbasis ontvangen. Beide partijen zijn een contract voor minimaal twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar, aangegaan.

Valencia huurde Negredo in 2014/15 van Manchester City, met een verplichte optie tot koop van liefst dertig miljoen euro. In zijn eerste twee seizoenen in Mestalla kwam de ex-speler van Rayo Vallecano, Real Madrid, Almería en Sevilla tot slechts 18 treffers in 74 duels. Negredo speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Middlesbrough, waar hij tot 10 treffers in 40 officiële wedstrijden kwam.

Besiktas maakte de komst van Negredo via een originele video op Twitter bekend, met hoofdrollen voor Ricardo Quaresma en Pepe. De video heeft inmiddels meer dan 25.000 retweets ontvangen en is dik 30.000 keer geliket. Pepe verbond zich afgelopen maand aan Besiktas, nadat hij ervoor koos om geen nieuw contract met Real Madrid te signeren.

Besiktas hoopt ook nog op Jeremain Lens. De regerend landskampioen van Turkije onderhandelt nog met Sunderland over een transfersom voor de 29-jarige aanvaller. Lens speelde afgelopen seizoen al op huurbasis in de Turkse competitie voor Fenerbahçe.