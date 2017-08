Spaanse bond blokkeert transfer Neymar: ‘We gaan het geld niet accepteren’

De Spaanse voetbalbond (LFP) gaat de 222 miljoen euro, de hoogte van de ontsnappingsclausule van Neymar, niet accepteren. De aanvaller lijkt al op weg naar Paris Saint-Germain nadat de Braziliaan woensdagochtend afscheid heeft genomen van zijn teamgenoten bij Barcelona. Neymar moet de nieuwe sterspeler worden van de Franse topclub, maar de LFP probeert daar een stokje voor te steken.

De LFP wil niet toestaan dat de afkoopclausule van 222 miljoen euro gelicht wordt, mede omdat Barcelona en Neymar nog in conflict zijn over een premie van 26 miljoen euro. Die werd beloofd aan de vader van Neymar mocht zijn zoon op 31 juli 2017 nog voor Barcelona spelen, maar is niet toegekend door de club omdat de Braziliaan op weg is naar PSG. De LFP heeft echter meer problemen met de hoogte van de som bij een overgang.

De Spaanse competitieorganisator heeft twijfels over of PSG de regels aangaande Financial Fair Play niet overschrijdt bij de recordtransfer. "We zullen het geld voor de clausule niet accepteren", aldus voorzitter Javier Tebas in gesprek met AS. "We betwijfelen sterk of het wel in lijn is met de regels rond Financial Fair Play. Zolang we dat niet weten, doen we niets."

Tabas zei eerder tegenover Marca woorden van gelijke strekking. "Zelfs als ze de clausule van Neymar niet betalen, zullen we ze aangeven. Ze kunnen niet zomaar cijfers verzinnen die beter zijn dan die van Barcelona en Real Madrid. Dat gelooft niemand, wat betekent dat de staat Qatar geld injecteert in de club. Dat is in strijd met Financial Fair Play."

Tebas stelt tegenover AS dat een aanklacht tegen PSG al klaarligt en kan worden gepresenteerd aan onder meer de UEFA en de Europese Unie: "LaLiga gaat de oneerlijkheid aankaarten van clubs die worden gesteund door staten. Wat betreft PSG: dat is een duidelijk geval van financiële doping. Wij stellen dat staatsgesteunde clubs het voetbal en de transfermarkt in Europa destabiliseren. Dit is niet alleen een probleem in Spanje, maar in heel Europa."