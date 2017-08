Neymar maakt vertrek bekend bij Barcelona tijdens bliksembezoek

De geruchten over een transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain houden de voetbalwereld al weken in zijn greep en alles wijst erop dat de overstap daadwerkelijk plaats gaat vinden. De Braziliaanse aanvaller meldde zich woensdagochtend op het trainingscomplex van Barcelona, waar hij volgens RAC 1 afscheid heeft genomen van zijn ploeggenoten. De international heeft van Barça toestemming hebben gekregen om zich te richten op zijn transfer.

Na commerciële verplichtingen in Shanghai en Doha, arriveerde Neymar dinsdagavond in Barcelona. Bij zijn aankomst stonden tientallen cameraploegen hem op te wachten, maar uitspraken over zijn toekomst deed hij niet. Woensdagochtend meldde hij zich bij de club, waar hij zich aansloot bij de rest van de selectie na de oefencampagne in de Verenigde Staten. Na iets meer dan een half uur verliet hij het trainingscomplex weer.

Neymar Jr no se entrena con permiso del técnico #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 augustus 2017

Nadat Neymar zijn ploeggenoten had ingelicht over zijn vertrek, stapte de rest van de selectie het trainingsveld op en de Braziliaan zijn auto in. De 25-jarige aanvaller heeft een afkoopsom van 222 miljoen euro in zijn contract staan, een bedrag dat de Franse topclub wil betalen. Neymar zou zelf al akkoord zijn met PSG. Naar verwachting wordt de duurste transfer aller tijden binnen zeven dagen afgerond.