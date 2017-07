Lamprou neemt uitspraken over Ajax niet terug: ‘Ik ben niet goed opgevangen’

Kostas Lamprou neemt zijn uitspraken over Ajax van een paar jaar geleden niet terug. Het aanstaande lid van het Amsterdamse keepersgilde noemde de club 'kil' en die uitspraak zijn veel supporters niet vergeten. Dat hij een verleden bij aartsrivaal Feyenoord heeft, wil evenmin helpen. Daar kan Lamprou niet mee zitten.

Lamprou belandde op dertienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax, maar moest na een jaar al vertrekken. "Dat was ook zo", zegt Lamprou over zijn uitspraken in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Als kleine jongen, net uit Griekenland gekomen, ben ik door bepaalde mensen niet goed opgevangen."

Lamprou was na zijn vertrek bij Willem II enkele weken transfervrij en stond op het punt om bij Excelsior te tekenen. "Ik had niet verwacht dat zich nog zo'n grote club zou melden. Ik hoefde niet lang na te denken. Bij Ajax ga ik veel dingen meemaken. Daar word je alleen maar beter van."

Bij Ajax wordt hij echter derde doelman, achter André Onana en Benjamin van Leer. Naar verwachting tekent Lamprou een eenjarig contract in Amsterdam. Bij Ajax moet Lamprou de vervanger worden van Norbert Alblas, die zijn pols brak. Ook Indy Groothuizen (knie) en Mateusz Gorski (schouder) kampen met blessureleed.

Dat Lamprou derde keeper wordt van Ajax, ziet niet iedereen als een stap vooruit. "Iedereen mag zijn mening hebben. Maar het is mijn leven, mijn carrière. Drie jaar eredivisievoetbal bij Willem II bleek niet voldoende om interesse van buitenlandse clubs te wekken. Ik denk dat er door een jaar Ajax straks wel veel deuren opengaan."