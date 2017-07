Berghuis koos om meerdere redenen voor Feyenoord: ‘Dat past beter bij mij’

Feyenoord heeft Steven Berghuis definitief overgenomen van Watford. De aanvaller, die afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Rotterdammers uitkwam, tekende maandag een contract tot medio 2021 bij de regerend landskampioen. Hij sluit in principe komende woensdag aan bij de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Naar verluidt is er 6,5 miljoen euro met de transfer gemoeid.

"Ik ben opgelucht, maar vooral heel blij. Ik wilde graag terugkomen en dat is gelukt", zo vertelt Berghuis via de officiële kanalen van Feyenoord. Watford wilde de aanvaller graag bij de selectie houden. "Ik heb toen duidelijk aangegeven dat ik deze kant op wilde komen. Dan moet je wachten. Dat duurde op zich best lang, maar uiteindelijk had ik wel het gevoel dat het goed zou komen."

Berghuis had meerdere redenen om terug te willen keren naar De Kuip. "Ik heb het gevoel dat er bij mezelf nog meer in zit. Dat ik die lijn van de tweede helft van vorig seizoen nog meer kan doortrekken, mijn rendement kan verhogen. Dat was één. Daarnaast gaat het om de hele mindset van de club, Feyenoord speelt om de prijzen en om wedstrijden te winnen. Dat past beter bij mij. Bij Watford was dat toch iets anders."

Feyenoord trok eerder deze zomer al Jean-Paul Boëtius (FC Basel), Sofyan Amrabat (FC Utrecht), Kevin Diks (Fiorentina, huur), Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen) en Ridgeciano Haps (AZ) aan. Daar staat het vertrek van Dirk Kuyt (gestopt), Eljero Elia (Medipol Basaksehir), Rick Karsdorp (AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco), Pär Hansson (Helsingborgs IF), Warner Hahn (sc Heerenveen), Wessel Dammers (Fortuna Sittard), Simon Gustafson (Roda JC Kerkrade, huur) en Marko Vejinovic (AZ, huur) tegenover.