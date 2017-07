Van den Brom wil AZ-publiek ‘vermaken’: ‘Als dat lukt, doen we mee’

AZ kijkt terug op een pijnlijk seizoen, waarin de KNVB Bekerfinale werd verloren van Vitesse, de finale van de play-offs verloren ging tegen FC Utrecht en de ploeg van trainer John van den Brom in de Europa League een flinke oorwassing kreeg van Olympique Lyon. De coach van de Alkmaarders heeft voor komend seizoen een duidelijk doel gesteld. Het publiek moet weer vermaakt worden.

Vorig jaar wilde Van den Brom het gat met de traditionele top drie dichten. Dat lukte niet. De coach analyseerde het seizoen op vakantie. “Je kunt zeggen dat we ook leuke dingen hebben gedaan, maar het was het allemaal net niet”, zegt Van den Brom in gesprek met De Telegraaf. “Naar de jongens heb ik uitgesproken dat we de mensen moeten vermaken. Dat is ons doel voor dit seizoen. En als dat lukt, doen we mee.”

Van den Brom hecht er waarde aan dat de supporters vermakelijke wedstrijden te zien krijgen. “Vooral over de thuiswedstrijden heb ik me afgevraagd: was dit nou wat ik graag zie? Wat de supporters graag zien? En wat de spelers graag willen spelen? Dan ga je een beetje sleutelen, vraag je je af: welke spelers hebben we en missen we? Kunnen we daar nog iets aan doen? We zijn aan de slag gegaan en tot iets gekomen. Dan is het leuk om te zien hoe het nu gaat. Van de flitsende aanvallen en mooie goals heb ik genoten. Maar de competitie moet nog beginnen, hè.”