Mourinho vergelijkt Pogba met Messi: ‘Hij heeft bewezen op dat niveau te zitten’

Manchester United leed woensdagnacht een minimale oefennederlaag tegen Barcelona, maar José Mourinho was na afloop van het treffen in de Verenigde Staten complimenteus over Paul Pogba. Volgens de manager van de Engelse grootmacht kan de 24-jarige middenvelder zich moeiteloos meten met de absolute wereldtop.

Pogba kon niet voorkomen dat United door een doelpunt van Neymar met 1-0 onderuitging, maar Mourinho had genoten van de Fransman. "Van spelers als Lionel Messi en Neymar zijn er maar één. Voor Luis Suárez, Andres Iniesta, Gerard Piqué, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Luka Modric geldt hetzelfde. Zij kunnen voor slechts één club spelen, dus wij kunnen ze onmogelijk hier hebben. Ik moet echter zeggen dat Paul Pogba vandaag dat niveau liet zien. Hij heeft bewezen op hetzelfde niveau te zitten", wordt hij geciteerd door diverse Engelse media.

Met het verlies tegen Barcelona kwam er voor United een einde aan de oefentournee in de Verenigde Staten. "Het is belangrijk om een wedstrijd te verliezen in de voorbereiding", vervolgt Mourinho. "Ik denk dat het slecht was geweest voor ons als we de Verenigde Staten hadden verlaten zonder nederlaag, terwijl we teams als Real Madrid, Barcelona en Manchester City hebben getroffen. Ik denk dat we in deze wedstrijd zowel goede als slechte dingen hebben laten zien. We moeten de goede dingen in ons spel houden en de mindere verbeteren."