Conte sneert naar Tottenham Hotspur: ‘Wat zijn de verwachtingen daar?’

Tottenham Hotspur heeft zich vooralsnog gedeisd gehouden op de transfermarkt. De nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen verwelkomde deze zomer nog geen nieuwelingen, terwijl titelconcurrenten als Chelsea en Manchester City al met miljoenen smeten. Antonio Conte stelt dat de status van the Spurs niet te vergelijken is met die van andere topclubs op het eiland.

"Ik vraag me af wat de verwachtingen bij Tottenham zijn", wordt de manager van Chelsea geciteerd door de Daily Mirror. "Mochten ze de landstitel niet winnen, dan is dat geen ramp. Het is ook geen ramp als ze zich niet weten te plaatsen voor de Champions League en ook niet als ze er in de eerste ronde van de Champions League uitvliegen. Als ze in de eerste ronde van de Europa League geëlimineerd worden door Gent, is dat ook geen ramp."

Volgens Conte zijn de verwachtingen bij andere topclubs in de Premier League hoger gespannen. "Voor Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United en wellicht Liverpool is dat wel een ramp", vervolgt hij. "Dit moet je goed begrijpen. Je moet de status van een team begrijpen. Als Barcelona geen rol van betekenis speelt in de titelrace, is dat een ramp. Hetzelfde geldt voor Real Madrid, maar als bijvoorbeeld Sevilla niet meestrijdt om de titel, dan is dat geen ramp en kan het rustig blijven ademhalen."

"Als je de ambitie hebt om de Premier League of de Champions League te winnen, dan moet je dure spelers halen. Anders blijf je op hetzelfde niveau steken, zo simpel is dat. Vandaag de dag moet je sterk zijn als je in Engeland een rol van betekenis wil spelen in de titelrace, een mirakel uitgezonderd", aldus Conte. De Italiaan weigert de stadsgenoot echter volledig af te schrijven. "Tottenham heeft een goede ploeg, mits ze in staat zijn de huidige selectie bij elkaar te houden. Ze zijn Kyle Walker verloren, maar het is een gestructureerd team."