Liverpool zorgt voor onrust: ‘Een heel dorp in Guinee bemoeit zich ermee’

Ralf Rangnick verwacht sterspelers Naby Keïta en Emil Forsberg ook komend seizoen bij RB Leipzig te zien. De sportief directeur van die Roten Bullen heeft naar verluidt drie biedingen van Liverpool op Keïta geweigerd, ondanks dat het meest recente bod liefst 83,5 miljoen euro zou hebben bedragen. Rangnick maakt zich desondanks zorgen: hij is kritisch op de entourage van beide spelers.

"Er is iemand nodig die ze de juiste richting op wijst", stelt Rangnick woensdag volgens diverse Duitse media. "De jongens zijn het probleem niet, maar het is hun omgeving. Een heel dorp in Guinee, of iemand in de kringen van de spelers, vertelt ze dat ze ogenblikkelijk een bepaald besluit moeten nemen. Dat kan ik die jongens niet kwalijk nemen. Ik verwacht dat ze volgend seizoen voor ons spelen. Het zijn allebei buitengewone spelers, die het verschil maken voor onze ploeg."

De Guinese Keïta heeft een contract tot medio 2020 bij de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen. De interesse van Liverpool is concreet en op de achtergrond sluimert ook belangstelling van Manchester United voor ploeggenoot Forsberg, die nog vijf seizoenen vastligt. De aanvallende middenvelder werd in zijn debuutseizoen in de Bundesliga met afstand de assistkoning van de competitie, door 22 keer een doelpunt voor te bereiden. Zelf kwam hij 8 keer tot scoren in 30 duels.

Trainer Ralph Hasenhüttl zei eerder tegenover Kicker dat zowel Keïta als de gewilde Emil Forsberg gelukkig is bij de club. "Je kan zien dat ze het naar hun zin hebben hier. Ze kijken uit naar komend seizoen", verzekerde de oefenmeester. "Ze weten wat ze hier hebben. Het is een groot compliment om zulke aandacht te trekken, maar het is niet gebruikelijk om onze spelers direct te verkopen bij het allereerste bod dat binnenkomt."