‘Er waren meer opties, maar FC Utrecht kwam mede door Braafheid in beeld’

Urby Emanuelson heeft een weloverwogen keuze gemaakt door terug te keren naar Nederland en te tekenen bij FC Utrecht. De verdediger annex middenvelder, die tot volgend jaar zomer vastligt in de Domstad met een optie voor nog een jaar, stelt dat hij bij meerdere clubs aan de slag kon.

"Er waren meerdere opties", aldus de 31-jarige Emanuelson in gesprek met Voetbal International. "FC Utrecht is mede door Edson Braafheid in beeld gekomen. Hij heeft een jaar geleden een soortgelijke stap gezet en dat bevalt hem goed. Erik ten Hag (trainer en technisch manager, red.) was enthousiast en wilde me er graag bij hebben."

"Vanwege mijn ervaring en mijn manier van spelen ziet hij in mij een toevoeging voor de selectie", vervolgt de zeventienvoudig international. "Toen Utrecht concreet werd, hoefde ik niet lang na te denken." Emanuelson was transfervrij na zijn vertrek bij Sheffield Wednesday. Zijn avontuur bij het in de Championship spelende Sheffield kwam na één seizoen al ten einde. Eerder speelde Emanuelson voor Ajax, AC Milan, Fulham, AS Roma, Atalanta en Hellas Verona.

"Daarnaast is het op privégebied een goed moment", stelt de linkspoot. "Mijn twee kinderen zijn ook erg blij dat ik hier weer ben. Door de jaren heen heb ik vanwege al die wedstrijden en het reizen minder tijd met ze door kunnen brengen dan ik eigenlijk had gewild. Mijn dochter is tien jaar oud. Ze is laatst Nederlands kampioen turnen geworden. Ik ben nu in staat haar wedstrijden te bezoeken."