‘Het is ook een groot verschil dat Everton zich begin juni meldde bij Ajax’

Davy Klaassen is ervan overtuigd dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door naar Everton te vertrekken. Vorige maand tekende de middenvelder een vijfjarig contract op Goodison Park. "Voor mijn gevoel was dit het perfecte moment", zegt de ex-aanvoerder van Ajax, die deze week voor even terugkeerde in Nederland vanwege het trainingskamp van Everton.

De aankoop van 27 miljoen euro zegt tegen Ajax Life dat hij 'een paar jaar terug' zijn toekomst niet had uitgestippeld. "Maar achteraf had het niet beter kunnen gaan. Niemand heeft tegen me gezegd: je gaat te snel. Iedereen ziet dit als een goede stap", vertelt Klaassen, die bovendien werd overtuigd door landgenoot Ronald Koeman.

"Ik weet ook dat Ronald Koeman een bepaalde visie heeft. En niet zomaar iets doet", geeft hij aan. Klaassen ervaart het als een 'groot verschil' dat Everton al begin juni interesse toonde. "Niet pas ergens eind augustus of zo. Koeman gaf heel duidelijk aan dat hij me graag wilde hebben, dat geeft veel vertrouwen. Everton en Ajax waren er ook heel snel uit."